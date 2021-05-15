البنتاغون يرفع إلزامية الكمامات في مبانيه لفئة من الموظفين

2021/05/15 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، تعليماتها للعاملين لديها ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كاملا، بما يقتضي إمكانية تخليهم عن ارتداء الكمامات في داخل المباني التابعة له وخارجها، فيما يتوافق مع توصيات السلطات الصحية.

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