عشرة ملايين دولار تعويضات لذوي أميركي أسود قتلته الشرطة

2021/05/15 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محامي أسرة رجل أميركي أسود أعزل قُتل في نهاية العام الماضي برصاص شرطي أبيض في كولومبوس بولاية أوهايو (شمال الولايات المتّحدة) أنّ بلدية المدينة ستدفع للأسرة عشرة ملايين دولار مقابل تنازلها عن الدعوى المدنية في هذه القضية التي أثارت غضباً واسعاً في البلاد.

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