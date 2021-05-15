الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لانفجار ضخم جراء صواريخ من غزة ويتوعد بالرد

2021/05/15 | 05:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض جنوب إسرائيل لوابل هائل من الصواريخ من قطاع غزة بدون توقف، في وقت مبكر من صباح السبت، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي.

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