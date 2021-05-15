كيف تعمل قبّة إسرائيل الحديدية؟

2021/05/15 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتمد إسرائيل في صراعها مع حماس على القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ القادمة من قطاع غزة، خاصة الصواريخ القصيرة المدى التي تستعملها الحركة.

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