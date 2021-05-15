طريق الهاوية -12- - نادية خلوف

2021/05/15 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف كان العيب فينا ، و ليس في زماننا .صدّقنا أنفسنا عندما تحدّثنا عن أمور كثيرة كالنزاهة و الشّرف و الكسب الحلال ، و الاستقامة .



أصبحنا نخجل أن نعمل على بعض مصالحنا كي لا يصفنا الآخر بالانتهازي .



بعد فوات الأوان ركضنا خلف الانتهازي كي نتعرف عليه، لم يدر وجهه.



كنت في المرحلة الابتدائية أنا و الانتهازي على مقعد الدراسة ، كان المعلم يمدحني ويذمّه ، كنت أخجل من المعلم ، فبأي حق يسيء لصديقي؟ كا ......





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