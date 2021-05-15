إرهاب حكومة إسرائيل ومجازرها يجب ان تتوقف فورا، كل التضامن مع الجماهير المضطهدة في فلسطين - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2021/05/15 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق إرهاب حكومة إسرائيل ومجازرها يجب ان تتوقف فورا،كل التضامن مع الجماهير المضطهدة في فلسطينتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة منذ خمسة أيام احتجاجات جماهيرية رافقتها أحداث دموية حيث قام الجيش الإسرائيلي بعمليات عسكرية وغارات جوية مدمرة على قطاع غزة ومناطق أخرى مرتكبا مجازر بشعة بحق المواطنين حيث قتل ولحد الآن 119 شخصا من ضمنهم 27 طفلا في غزة والضحايا في ازدياد.



انطلقت موجة احتجاجات الجماه ......





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