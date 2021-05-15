الأمم المتحدة تتحدث عن نزوح 10 آلاف فلسطيني وتحذر من

2021/05/15 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن "نحو 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة بسبب استمرار الأعمال القتالية".

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