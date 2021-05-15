شيءٌ من اللغة العربيّة ح14 (ظنَّ وأخواتُها) من النواسخ الفعلية. النسخة المعدلة. - مديح الصادق

2021/05/15 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق سبق أن كتبتُ عن قسمين من النواسخ الفعلية، هما: (كان وأخواتها، وكاد وأخواتها) اللذان تنسخ أفعالهما المبتدأ اسماً مرفوعاً لها، وخبر المبتدأ خبراً منصوباً لها، وسُميت الأفعال الناقصة، واليوم أكتبُ عن القسم الثالث من نواسخ الجملة الاسمية (جملة المبتدأ والخبر)؛ هي (ظنَّ وأخواتها)، الأفعال التامة التي يكون مرفوعها فاعلاً، وتنصب مفعولين، أصلهما مبتدأ وخبر، وهي قسمان: أولاً- أفعال القلوب.



ثانياً- ......





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