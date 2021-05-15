أدوية فيروس كورونا تشق طريقها في أوروبا

2021/05/15 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت بعض دول الاتحاد الأوروبي الحصول على أدوية فيروس كورونا التي يتوقع أن تساهم في العلاج الكامل من مرض كوفيد - 19، علماً أنّ وكالة الأدوية الأوروبية تقيم البيانات حول ما يسمى بالأجسام المضادة المتطورة، والتي تعتبر جزء أساسي من الدواء المقترح من قبل ثلاث شركات، بحسب موقع "بوليتيكو".

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