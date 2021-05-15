2021/05/15 | 08:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت مجموعة من الأخبار المفبركة عن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضها كان عن مظاهرة في سيناء وخطاب للرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومطاردة سيارة شرطة في مدينة اللد.

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