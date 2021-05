الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لانفجار ضخم نتيجة وابل صواريخ فلسطينية

2021/05/15 | 08:22 - المصدر: وكالة ناس

بغداد – ناس

تعرض جنوب إسرائيل لوابل من الصواريخ من قطاع غزة في وقت مبكر من صباح السبت.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصيب الطابق السادس من مبنى سكني متعدد الطوابق في أشدود، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأصاب صاروخان آخران أشدود بعد ذلك بوقت قصير، وسقط أحدهما في مصنع في ميناء المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق.



ولم يبلغ عن وقوع إصابات في جميع الحوادث الثلاثة.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو للانفجار الذي نجم عن سقوط الصاروخ في المصنع، وقال في تغريدة: "شاهدوا الأضرار بنفسكم.



هذا لن يمر دون رد."

وأصاب صاروخان منازل في سديروت بجوار حدود غزة.

وتواصل حركة حماس وسائر الفصائل الفلسطينية في غزة إطلاق دفعات متتالية من الصواريخ من القطاع المحاصر باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية.



وتواصلت الرشقات الصاروخية ليل الجمعة واستهدفت خصوصاً بلدات ومدناً تقع في جنوب إسرائيل ولا سيما مدينة بئر السبع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه نفّذ عمليات ليلية شملت غارات لطائرات مقاتلة وقصف دبابات استهدفت شبكة أنفاق تابعة لحماس حُفرت تحت مناطق مدنية.

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.This won’t go unanswered.



pic.twitter.com/2ByndSi79u

— Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

