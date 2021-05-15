الكشف عن افضل وقت للإستحمام... في الليل ام النهار

2021/05/15 | 08:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير الدراسات الصحية الى ان الاستحمام قبل النوم يساهم في تطهير الجلد من الأوساخ والجراثيم والعرق مما يسمح لها بالتجدد بشكل صحيح.

وفي هذا الصدد يقول طبيب التجميل، ريكهي تايلور، أن "الوقت الذي تتم فيه عملية الاستحمام يلعب دورا حاسما في الفائدة الناتجة عن هذه العملية لصحة جسم الإنسان"، مشددا على أنه "يتم تطهير الجلد من الأوساخ والجراثيم والعرق بفضل الاستحمام قبل النوم".

تجدد البشرة

وأوضح تايلور بحسب ما نقلت عنه صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أنه "عند الاستحمام في المساء، تقوم بتنظيف بشرتك قبل الذهاب إلى الفراش، مما يسمح لها بالتجدد بشكل صحيح بين ليلة وضحاها".

واوضح، ان "تنظيف البشرة قبل النوم سيساعد على منع انسداد المسام ومنع ظهور حب الشباب، وفوائد صحية أخرى".

جدير بالذكر ان "الاستحمام قبل النوم يؤدي إلى تحسين نوعية النوم".

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