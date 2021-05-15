بعد دعوة الصدر.. الفتح ينظم وقفة احتجاجية في بغداد

2021/05/15 | 08:48 - المصدر: NRT عربية

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تظاهرات سابقة في ساحة التحرير

فوتو: من الارشيف

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اكد تحالف الفتح، السبت، تنظيم وقفة احتجاجية وسط بغداد، تضامنا مع دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر تحالف الفتح في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (15 ايار 2021)، انه "ومن أجل وحدة موقف الشعب العراقي التضامني مع الشعب الفلسطيني قررنا أن تكون الوقفة موحدة في ساحة التحرير وفي جميع المحافظات الساعة الرابعة عصرا من يوم السبت الموافق 2021/5/15، تزامنا مع دعوة سماحة السيد مقتدي الصدر".

واضاف البيان، انه "نهيب بأبناء الشعب العراقي العزيز كافة المشاركة الجادة في هذه الوقفة التضمانية، ونؤكد على الإخوة المشاركين عدم رفع أي علم غير علمي العراق وفلسطين".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر قد دعا امس، الجمعة، إلى تنظيم احتجاجات غاضبة كل في محافظته فيما حدد ساحة التحرير، لتكون مكان التظاهر لأهالي بغداد.

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