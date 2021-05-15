وقفة ساحة التحرير.. تحالف العامري يعلن الانضمام إلى الصدر نصرة لفلسطين

2021/05/15 | 08:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، السبت، الانضمام إلى الوقفة التي دعا لها مقتدى الصدر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وقال التحالف في بيان، 15 آيار/مايو، "أيها الشعب العراقي العزيز، كان من المقرر أن تكون لنا وقفة تضمانية مع الشعب الفلسطيني الصابر المجاهد يوم يوم الأحد 16 آيار/مايو".

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وأضاف، "من أجل وحدة موقف الشعب العراقي التضامني مع الشعب الفلسطيني قررنا أن تكون الوقفة موحدة في ساحة التحرير وفي جميع المحافظات الساعة الرابعة عصرًا من يوم السبت، تزامنًا مع دعوة الصدر، لذا نهيب بأبناء الشعب العراقي العزيز كافةً المشاركة الجادة في هذه الوقفة التضمانية، ونؤكد على الأخوة المشاركين عدم رفع أي علم غير علمي العراق وفلسطين".

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