للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. الفتح يدعو للمشاركة “الجادة” بالوقفة الاحتجاجية التي دعا لها الصدر

2021/05/15 | 09:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن تحالف الفتح، اليوم السبت، انضمامه إلى الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمساندة فلسطين، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وقال تحالف الفتح في بيان، “أيها الشعب العراقي العزيز، كان من المقرر أن تكون لنا وقفة تضمانية مع الشعب الفلسطيني الصابر المجاهد […]

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