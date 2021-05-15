قائمة بالدول الأكثر تضرراً من كورونا وحصيلة الضحايا

2021/05/15 | 09:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 161.5 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.3 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 161.555.984، وإجمالي الوفيات 3.353.210.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس […]

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