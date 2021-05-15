فيديو يظهر وصول سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح لنقل جرحى من قطاع غزة

2021/05/15 | 09:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة عن وصول سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح البري لنقل الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات في مصر للعلاج.

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