14 جثة متفحمة باصطدام حافلة وباص ركاب.. صور من حادث سير مروع في المثنى

2021/05/15 | 09:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، انتشال 14 جثة، وإنقاذ 3 مواطنين من داخل عجلتين، جراء حادث مروري مروّع في محافظة المثنى.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيار 2021)، إنه "تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 3 مواطنين وأنتشال 14 جثة متفحمة، وإخماد حادث حريق اندلع نتيجة حادث اصطدام عجلة نوع استاراكس مع حافلة ركاب على الطريق الدولي السريع في محافظة المثنى".

وأضافت، "حيث بذلت فرق الدفاع المدني جهوداً كبيرة، وتمكنت بعد استخدام معدات الإنقاذ من أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص وفصل الحطام وإخراج الأشخاص الثلاثة المصابين أولاً وإجراء الإسعافات الأولية قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج مع انتشال 14 جثة وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وتابعت، "ونفذت فرق إنقاذ وإطفاء الدفاع المدني عمليات الإخلاء بالتزامن مع عمليات الإخماد للعجلتين المحترقة بوقت قياسي حال دون تفاقم الخسائر جراء الحادث الذي نتج بسبب السرعة العالية وقلة الانتباه".

وفي وقت سابق، لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرون، إثر حادث مروري شمالي محافظة ديالى.

وذكر مصدر أمني، لـ"ناس" (13 أيار 2021)، أن "حادثاً مرورياً بين سيارتين نوع كيا سيراتو على طريق الخالص – كركوك، تسبب بمصرع شخصين، وإصابة 11 آخرين".

وأضاف، أن "سبب الحادث، كان سير الطرفين في الرونك سايد".

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