ندعم المقاومة والانتفاضة الشعبية الفلسطينية دعمًا غير مشروط - الاشتراكيون الثوريون

2021/05/15 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الاشتراكيون_الثوريون بيان الاشتراكيين الثوريينشعبٌ صامد ومقاومة شرسة..



انتفاضةٌ واحدة متلاحمة تجتاح كل فلسطين ضد العدوان الصهيوني: صمود بطولي في وجه النهب الصهيوني للأراضي والمنازل في القدس والضفة، واحتجاجات عارمة في مدن الداخل المحتل، ومقاومة في غزة تزداد شراسةً بإطلاقها صواريخ تخترق القبة الحديدية التي لطالما افتخر بها الجيش الصهيوني، إلى درجة دفعت رئيس الوزراء الصهيوني، نتنياهو، بأن يصف الوضع بأنه “معرك ......





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