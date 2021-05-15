ميشيل كامل - فهد المضحكي

2021/05/15 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي ميشيل كامل المولود في عام 1924 هو واحد من النماذج الفذة للمناضل الذي جمع في سيرته بين العلم والمعرفة وبين المستقبل المتصل بالاشتراكية، بدأ حياته السياسية، كما كتب المفكر كريم مروة في جريدة الأهرام، عندما كان في سن العشرين، وتابع مسيرته ذاتها في الأعوام اللاحقة، حتى بلوغه الثامنة والستين من العمر، وهو العام الذي غاب فيه عن الدنيا.في ستينات القرن الماضي أشرف على مجلة «الطليعة» التي كان يرأس ......





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