كلوب يطلق لقبا جديدا على محمد صلاح

2021/05/15 | 09:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وصف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، مهاجم فريقه، المصري محمد صلاح بـ”ماكينة أهداف”، بعدما سجل الأخير هدفه الـ30 بقميص ليفربول هذا الموسم، خلال فوز “الريدز” على مانشستر يونايتد 4-2.وسجل صلاح الهدف الرابع لليفربول في شباك يونايتد، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي، وكان هذا الهدف الرابع والعشرين بعد المئة للنجم […]

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