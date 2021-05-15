2021/05/15 | 09:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انستغرام يتراجع عن حجب المنشورات الداعمة لفلسطين ويبرر: خلل تقني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/15 | 09:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انستغرام يتراجع عن حجب المنشورات الداعمة لفلسطين ويبرر: خلل تقني) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انستغرام يتراجع عن حجب المنشورات الداعمة لفلسطين ويبرر: خلل تقني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).