لوحة لبيكاسو تباع بأكثر من 100 مليون دولار في مزاد

2021/05/15 | 09:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بيعت لوحة زيتية للرسام الشهير بابلو بيكاسو مقابل 103.4 مليون دولار في مزاد لدار “كريستيز” في نيويورك محطمة تقديرات ما قبل البيع التي توقعت 55 مليون دولار.وتصدرت لوحة “المرأة الجالسة قرب النافذة” لمحبوبة بيكاسو ماري تيريز مبيعات الليلة التي حملت اسم “المزاد المسائي لأعمال من القرن العشرين” يوم الخميس.وقال كيث جيل رئيس […]

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