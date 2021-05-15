2021/05/15 | 09:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 29 ديسمبر، سجلت ولاية كولورادو أ ول حالة معروفة في الولايات المتحدة لسلالة جديدة معدية من فيروس كورونا، لكنها وبعد مرور نحو خمسة أشهر يمكن القول إنها تغلبت على هذه الطفرة وغيرها.

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