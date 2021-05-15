2021/05/15 | 09:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 30 دقیقة

1087 مشاهدة

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، أن حظر التجوال الجزئي، سيشمل جميع أيام الأسبوع دون استثناء.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد اصدرت في وقت سابق، عدة قرارات جديدة بينها إلغاء الحظر الشامل والإبقاء على الجزئي.

وجاء في قرارات اللجنة، إنه تقرر"إيقاف الحظر الشامل طيلة أيام العيد وما بعده وتطبيق الحظر الجزئي من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا طيلة أيام الأسبوع".

كما وقررت اللجنة "الاستمرار بغلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي خلال فترة العيد فقط والسماح بفتح المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي بدءا من يوم الاثنين المقبل ومنع استخدام الأراكيل في المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية وغلق المكان المخالف 90 يوما، مع التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين وفرض الغرامات بحقهم".



وقررت كذلك منع التنقل للسفرات الجماعية بين المحافظات.وبشأن الوضع في دوائر الدولة قررت اللجنة تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر كافة بدءا من تاريخ 2021/5/17 إلى 2021/5/20 وعدم السماح بدخول المنسوبين والمراجعين إلى الدوائر كافة دون ارتداء الكمامة ومحاسبة المخالفين بشدة مع فرض العقوبات دون استثناء للمخالفين للإجراءات الوقائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توضح بشأن حظر التجوال الجزئي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توضح بشأن حظر التجوال الجزئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).