تعرف على اسعار لقاحات كورونا في روسيا

2021/05/15 | 10:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت وزارة التجارة والصناعة الروسية بأن أسعار اللقاحات ضد فيروس كورونا المسجلة في روسيا متشابهة تقريبا.ونقلت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” عن تصريح للوزارة أن سعر جرعة واحدة من لقاح “أبيفاك كورونا” يبلغ 842 روبلا (نحو 11,5 دولار) فيما يبلغ سعر اللقاح “كوفيفاك” 866 روبلا، وسعر لقاح “سبوتنيك ” 866,81 روبل.وأشارت الوزارة إلى […]

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