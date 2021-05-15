2021/05/15 | 10:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم علي لاريجاني السياسي المحافظ المعتدل الذي شغل لفترة طويلة منصب رئيس مجلس الشورى الإيراني بترشحه اليوم السبت إلى الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، مع دخول مهلة الترشيح يومها الأخير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات الإيرانية.. لاريجاني "المحافظ" ورئيسي "المتشدد" يتقدمان بترشحهما) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات الإيرانية.. لاريجاني "المحافظ" ورئيسي "المتشدد" يتقدمان بترشحهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).