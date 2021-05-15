السعودية والإمارات ومصر ضمن أكبر مصادر التحويلات المالية عالمياً

2021/05/15 | 10:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: جاءت الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية في المراتب الأولى عالمياً من حيث البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل تلقت تحويلات مالية في عام 2020.وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، احتلت الإمارات المركز الثاني عالمياً …

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