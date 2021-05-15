مرجع ديني يوجه دعوة للشعب العراقي: ملتقانا في التحرير

2021/05/15 | 10:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا المرجع الديني جواد الخالصي، السبت، الشعب العراقي للمشاركة في الوقفة الجماهيرية التي ستكون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد عند الساعة الرابعة عصرا.

وقال مكتب الخالي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (15 ايار 2021)، ان "الوقفة تاتي تعبيرا عن موقف الشعب العراقي الثابت في طريق التحرير الشامل لفلسطين ولكل بلاد العرب والمسلمين ورفضا قاطعا لكل مخططات الاحتلال والتامر والتطبيع".

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