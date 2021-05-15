الهند تسجل أكثر من 326 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/05/15 | 10:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الهندية تسجيل أكثر من 326 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و3.8 ألف حالة وفاة.وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية اليوم، السبت: “تم تسجيل 326098 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 24.37 مليون إصابة، في الوقت الذي […]

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