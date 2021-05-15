2021/05/15 | 10:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم السبت، ارتفاع صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة لتصل إلى 235 ألف برميل يوميا، متجاوزة بذلك السعودية خلال الأسبوع الماضي.وذكرت الادارة في تقريرها الأسبوعي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة المركز الخبري الوطني.

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