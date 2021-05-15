2021/05/15 | 10:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن التحالف الدولي، السبت، تنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية في العراق.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال التحالف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيار 2021)، إنه "تتدرب قوات التحالف على تمارين الرماية بالذخيرة الحية والحركة التكتيكية للحفاظ على الجاهزية القتالية والاستجابة السريعة لأي مهمة".

وأضاف، "سنبقى ملتزمين بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في مناطق محددة في العراق وسوريا لجعل المنطقة أكثر أمناً وازدهارًا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمارين بالذخيرة الحية وتكتيكات قتالية للقوات الأميركية في العراق (صورة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمارين بالذخيرة الحية وتكتيكات قتالية للقوات الأميركية في العراق (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).