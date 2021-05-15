فلسطين تنتفض - أحمد بهاء الدين شعبان

2021/05/15 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بهاء_الدين_شعبان تدور الآن وقائع انتفاضة شعبية فلسطينية هادرة، انطلقت من ساحة "باب العامود"، الموقع الذي شهد إصرار الشباب الفلسطيني على التصدى لتحركات المتطرفين الصهاينة وقوات الاحتلال، التى استهدفت إغلاقها في مواجهة أصحابها الفلسطينيين، ثم امتدت إلي حي "الشيخ جرّاح" لمواجهة استهداف المستوطنين الصهاينة العنصريين طرد أهله واحتلاله، ثم تجمَّعت موجات هذه الانتفاضة في استبسال المقدسيين، بعشرات الآلاف، وإطلاقهم الن ......





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