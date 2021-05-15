العلاقة الجدلية بين البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية في المجتمع العراقي - كاظم حبيب

2021/05/15 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب إن دراسة البنية الطبقية للمجتمع العراقي تستوجب ابتداءً البحث المعمق والشامل في طبيعة العلاقات الإنتاجية السائدة في الاقتصاد والمجتمع، أو نمط الإنتاج السائد، ومن ثم التعرف التفصيلي على بنية الاقتصاد العراقي.



إذ أن طبيعة العلاقات الإنتاجية ومن ثم بنية الاقتصاد الوطني هما المحكان اللذان تنشأ منهما وعنهما البنية الطبقية للمجتمع، كما يمكن، وبحدود معقولة، تشخيص مستوى الوعي الاجتماعي والسياسي الفردي والج ......





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