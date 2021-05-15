بوهان: 95% من مؤسسات الدولة تفتقر لمراكز الدفاع المدني

2021/05/15 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، أن 95% من مؤسسات الدولة تفتقر لمراكز الدفاع المدني ،فيما حددت أسباب استمرار نشوب الحرائق في الآونة الأخيرة.وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أغلب الحرائق التي تحدث عرضية ولها أسبابها الحقيقية، أبرزها الاهمال والعشوائية وعدم توخي متطلبات السلامة والأمان"، لافتاً الى أن "هذه الأسباب تجعل فرص حدوث الحرائق عالية جداً".وأضاف أن "أغلب دول العالم يوجد فيها قانون يلزم المستشفيات ودوائر الدولة بانشاء مراكز للدفاع المدني تحتوي على معدات انقاذ ،إلّا أن 95% من مؤسسات الدولة تفتقر الى هذه المراكز".ودعا بوهان الى "ضرورة إعادة النظر بمبدأ السلامة والدفاع المدني في جميع دوائر الدولة".هذا واندلعت في الآونة الأخيرة حرائق في مواقع مختلفة أبرزها حادثة مستشفى ابن الخطيب ،ومحطة وقود في منطقة الكرادة ،فضلاً عن حرائق أخرى حدثت نتيجة الاهمال.

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