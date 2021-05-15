رصد 3 صواريخ أطلقت من الأراضي السورية نحو إسرائيل

2021/05/15 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مساء أمس الجمعة، “تم رصد إطلاق 3 صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية”.

ووفقاً لقناة أي 24 نيوز، أشار أدرعي إلى أن أحد الصواريخ سقط داخل الأراضي السورية، بينما سقط الصاروخان الآخران في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل.

ولم يسبق الإعلان عن إطلاق هذه الصواريخ أي إشارة عن إطلاق صافرات الإنذار، في ما لم توجه إسرائيل اتهامات محددة لأي جهة بمسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي أول أمس الخميس، إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل.

ولليوم الخامس، يتواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألفي صاروخ من القطاع في اتجاه البلدات الإسرائيلية في الجنوب.

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