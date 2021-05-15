قوات التحالف في العراق تجري تدريبات للحفاظ على 'الجاهزية القتالية'

2021/05/15 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن التحالف الدولي، اليوم السبت، عن إجراء قواته تمارين الرماية بالذخيرة الحية والحركة التكتيكية، في العراق.

وقال التحالف في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوات التحالف الدولي تجري تمارين الرماية بالذخيرة الحية والحركة التكتيكية للحفاظ على الجاهزية القتالية والاستجابة السريعة لأي مهمة".وأضاف بيان التحالف، "سنبقى ملتزمين بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في مناطق محددة في العراق وسوريا لجعل المنطقة أكثر أمناً وازدهارًا".

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