بافل طالباني: بذل جهود منقطعة النظير لتوفير حياة جديرة بالمعلمين

2021/05/15 | 10:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، برقية تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد معلمي كوردستان.

وجاء في البرقية:

"بمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد معلمي كوردستان، أوجه احر التهاني الى معلمي ومربي كوردستان.

ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يعتبر نفسه جزءً من النضال المهني والمدني للمعلمين وينظر بأهمية الى دور وفاعلية هذه الطبقة المكافحة.



ان المعلمين لهم مكانة مهمة ورفيعة لدينا وان جهدهم المبذول في سبيل التربية وتنمية الجيل المتجدد والمتعلم، هو محط تقدير لدينا.

لن ننسى دوركم التاريخي المليء بالشموخ، ونستذكر بتقدير أولئك المعلمين المناضلين والذي اضافة الى خدمتهم لمجال التربية والتعليم، رفدوا النضال والثورة الجديدة بدفعة جديدة عن طريق فكرهم وقلمهم الجريء.

مرّ المعلمون بأوضاع صعبة وغير مستقرة نتيجة الوضع الي واجهه اقليم كوردستان خلال الفترة الماضية.



ولهذا نعتبر بذل الجهود منقطعة النظير لتوفير حياة جديرة بالمعلمين وتوفير حقوقهم ومالبهم، واجب علينا وفي مقدمة اعمالنا.

PUKmedia ترجمة

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