2021/05/15 | 10:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بثلاث لغات بينها العربية .. افتتاح مركز للخدمات السياحية في السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/15 | 10:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بثلاث لغات بينها العربية .. افتتاح مركز للخدمات السياحية في السليمانية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بثلاث لغات بينها العربية .. افتتاح مركز للخدمات السياحية في السليمانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).