بالصور.. الدفاع المدني تعالج حريقا في بغداد وتستعين بـ 'عجلة السلم'

2021/05/15 | 10:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اخلت فرق انقاذ الدفاع المدني، السبت، عوائل سكنية من بناية مكونة من 3 طوابق مضافا اليها طابق الرابع مشيد من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال ومتخذ كـ "معمل لصناعة الشعرية" في منطقة الكرادة.

وذكر المديرية في بيان تلقى NRT عربية (15 ايار 2021)، انها "زجت بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ لإتمام تنفيذ عمليات الأخلاء والإخماد داخل البناية بالوقت المناسب والذي حال دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المعمل المحترق".

وطلبت المديرية "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المعمل بادئ الامر".

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