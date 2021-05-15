بوهان يكشف عن اسباب الحرائق ويؤكد: 95% من مؤسسات الدولة تفتقر لمراكز الدفاع المدني

2021/05/15 | 10:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مدير الدفاع المدني، كاظم بوهان، اليوم السبت، أن 95% من مؤسسات الدولة تفتقر لمراكز الدفاع المدني.وقال بوهان في تصريح صحفي، ان “أغلب الحرائق التي تحدث عرضية ولها أسبابها الحقيقية، أبرزها الاهمال والعشوائية وعدم توخي طلبات السلامة والأمان”، لافتاً الى أن “هذه الأسباب تجعل فرص حدوث الحرائق عالية جداً”.وأضاف أن “أغلب […]

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