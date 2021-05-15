حادثة جديدة.. إخلاء عوائل من بناية وسط العاصمة بغداد (صور)

2021/05/15 | 10:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، إخلاء عوائل وإخماد حريق اندلع داخل معمل أعلى سطح بناية سكنية وسط العاصمة بغداد.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيار 2021)، إنه "اخلت فرق إنقاذ الدفاع المدني عوائل سكنية من بناية مكونة من ثلاثة طوابق مضاف إليها طابق رابع مشيد من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال، ومتخذ كمعمل لصناعة الشعرية في منطقة الكرادة رخيته مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".وأضافت، "حيث زج الدفاع المدني بعجلة السلم المخصصة للابنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج، لإطفاء الحريق وتنفيذ عمليات الاخلاء داخل البناية بالوقت المناسب، والذي حال دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المعمل المحترق".وتابعت، "وعلى إثر ذلك طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المعمل".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، في وقت سابق، انتشال 14 جثة، وإنقاذ 3 مواطنين من داخل عجلتين، جراء حادث مروري مروّع في محافظة المثنى.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيار 2021)، إنه "تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 3 مواطنين وأنتشال 14 جثة متفحمة، وإخماد حادث حريق اندلع نتيجة حادث اصطدام عجلة نوع استاراكس مع حافلة ركاب على الطريق الدولي السريع في محافظة المثنى".

وأضافت، "حيث بذلت فرق الدفاع المدني جهوداً كبيرة، وتمكنت بعد استخدام معدات الإنقاذ من أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص وفصل الحطام وإخراج الأشخاص الثلاثة المصابين أولاً وإجراء الإسعافات الأولية قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج مع انتشال 14 جثة وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وتابعت، "ونفذت فرق إنقاذ وإطفاء الدفاع المدني عمليات الإخلاء بالتزامن مع عمليات الإخماد للعجلتين المحترقة بوقت قياسي حال دون تفاقم الخسائر جراء الحادث الذي نتج بسبب السرعة العالية وقلة الانتباه".

وفي وقت سابق، لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرون، إثر حادث مروري شمالي محافظة ديالى.

وذكر مصدر أمني، لـ"ناس" (13 أيار 2021)، أن "حادثاً مرورياً بين سيارتين نوع كيا سيراتو على طريق الخالص – كركوك، تسبب بمصرع شخصين، وإصابة 11 آخرين".

وأضاف، أن "سبب الحادث، كان سير الطرفين في الرونك سايد".

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