2021/05/15 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة، اليوم السبت، إلى 140 شهيداً، بينهم 39 طفلاً و22 امرأة، وأكثر من 1000 جريح.واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي بعشرات القذائف شرقي قطاع غزة.وتتسارع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إرتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية وجهود متسارعة للتهدئة في غزة المركز الخبري الوطني.

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