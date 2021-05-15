هبَّة فلسطين الحالية.. فرضٌ لمسيرة جديدة - حلا مرشود

2021/05/15 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حلا_مرشود تشهد فلسطين في الأيام الأخيرة هبَّةً ممتدة، تذكِّرنا بعض مشاهدها بمشاهد الانتفاضتين الأولى والثاني اللواتي تربَّينا على ذكراهما وصورهما.



بعض المناطق منحتك الشعور اللحظي بأنك قد تحررت بالفعل، إذ كانت أعلام فلسطين لا تزال ترفرف على شارات المرور، وآثار المواجهة مرئيةً على الشوارع.



إن ما بدأ في القدس استمر ليُشعل شرارة المواجهة والنضال في كل فلسطين وليدشِّن مسيرةً جديدة نحو الكرامة.



وبالرغم من أن القد ......





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