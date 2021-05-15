إيران: لاريجاني يخوص انتخابات الرئاسة

2021/05/15 | 11:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني نفسه اليوم السبت، لخوض الانتخابات الرئاسية التي تجري الشهر المقبل على أمل الحصول على دعم من المعتدلين والمتشددين.

وبث التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة تسجيل لاريجاني، وهو مفاوض نووي سابق ومستشار للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

والسبت هو آخر يوم ليسجل المرشحون أنفسهم لخوض انتخابات 18 يونيو(حزيران) المقبل في عملية بدأت يوم الثلاثاء الماضي، ولكن آمال حكام إيران الدينيين في إقبال كبير على الانتخابات قد تتضرر بسبب تزايد السخط بشأن الاقتصاد الذي عرقلته العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل 3 سنوات.

وبعد انتهاء عملية التسجيل ستقوم هيئة التدقيق المكونة من 12 عضواً في مجلس صيانة الدستور بمراجعة المرشحين لمعرفة مؤهلاتهم السياسية والإسلامية، ويعين خامنئي 6 من أعضاء الهيئة المتشددة.

ولا يمكن للرئيس حسن روحاني ترشيح نفسه مرة أخرى بسبب القيود المفروضة على فترات الرئاسة.

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