الهند تسجل تراجعا طفيفا بوفيات كورونا

2021/05/15 | 11:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الهندية تسجيل أكثر من 326 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و3.8 ألف حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية اليوم السبت: انه "تم تسجيل 326098 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 24.37 مليون إصابة، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد تراجعا طفيفا في الوفيات اليومية إلى 3890 حالة وفاة، ليبلغ الآن إجمالي عدد الوفيات 266207".

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.7 مليون إصابة جديدة وأكثر من 20 ألف حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي وحده.

PUKmedia عن وكالات

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