الأداء الدبلوماسي المغربي بعد

2021/05/15 | 11:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مستهل هذا العام، أيدت بعض المواقع الإعلامية المغربية منح صفة "رجل السنة" لوزير الخارجية ناصر بوريطة، ففي توليه المنصب تحقق اعتراف ترامب بمغربية الصحراء، ما اعتبر انتصارا جيوسياسيا للمغرب، كان لوقعه زلزال داخل أجهزة النظام الجزائري.كما فتحت أكثر من عشرين دولة قنصليات لها بالصحراء، تتقدمها قنصلية الولايات المتحدة الأميركية بمدينة الداخلة.إلا أن هذه الانتصارات يراها آخرون هدايا مسمومة لاقترانها بالتطبيع مع إسرائيل.ما قلص صورة بوريطة في أعين الكثيرين، خصوصا مع تحركاته تجاه التطبيع.

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