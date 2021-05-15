لجنة إعمار مارت شموني في بعشيقة تقوم بتأهيل وفتح محلات في الناحية بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية

2021/05/15 | 11:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بعشيقة ضمن سلسلة مشاريع وأنشطة وفعاليات وكالة التنمية الأمريكية “USAID” قامت لجنة اعمار مارت شموني وبدعم الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) من خلال برنامج تعافي بتأهيل وفتح ثلاثة عشر محل وورشة عمل لمختلف الأنشطة والقطاعات ولكلا الجنسين في ناحية بعشيقة.و شملت ( ورشة نجارة …

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