قيادي في الحكمة لا يستبعد المقاطعة: الأمن الانتخابي مكفول فقط لقوى السلاح!

2021/05/15 | 11:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

لم يستبعد عضو المكتب السياسي في تيار الحكومة بليغ أبو كلل، الذهاب إلى خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة في ظل الظروف الراهنة وعمليات الاغتيال والترهيب.

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وقال أبو كلل في مداخلة عبر تطبيق "كلابهاوس" تابعها "ناس"، السبت (15 آيار 2021)، إنّ تيار الحكمة "قد يذهب إلى خيار مقاطعة الانتخابات في حال استمرت الأوضاع على ما هو عليه".

وفي تغريدة لاحقة كتب القيادي في التيار، تحت عنوان "أكذوبة الأمن الانتخابي"، أنّ "الحقيقة الراهنة -وقد تستمر- أن لا أمن انتخابي للأحزاب السياسية التي لا تمتلك سلاحًا أو الأحزاب تلك المنبثقة من تشرين، وأن الحكومة عاجزة عن توفير هذا الأمن!".

وأضاف، أنّ "الأمن الانتخابي مكفول للقوى السياسية التي تملك السلاح وتستقوي به على الجميع وعلى الحكومة!".

ورأى أبو كلل، أنّ الحل يكمن في "تفعيل الضغط السياسي وتوحيد الرأي للقوى التي لا تملك سلاحًا، وتفعيل الضغط الإعلامي والاجتماعي وضغط الاحتجاجات بخصوص السلاح تحديدًا، وكذلك طلب سند المرجعية العليا (قوى تشرين) وتفعيل دور الأمم المتحدة وأخيرًا: تفعيل مقاطعة الانتخابات إن لم يتحقق الأمن الانتخابي".

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