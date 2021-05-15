2021/05/15 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، السبت، عن استراتيجية جديدة لمعالجة ازمة السكن التي تضرب العراق منذ 4عقود متتالية، مشيرة الى ان العشوائيات لايمكن حل وضعها الانساني الا من خلال بديل يتمثل بالمدن العراقية الجديدة.وقالت عبد المطلب في حديث صحفي، ان” العراق يعاني من ازمة سكن حادة بدات ملامحها منذ 4 عقود وباتت تضرب بقوة في كل المحافظات وخلقت ظواهر سلبية ابرزها العشوائيات التي تمثل تجاوزات على الاملاك العامة والزراعية بسبب عوامل متعددة ابرزها عدم وجود خطط لمواجهة الازمة التي تتصاعد مع زيارة سكان البلاد”.واضافت انها ” قدمت ستراتجية شاملة لمعالجة ازمة السكن من خلال بناء مدن عراقية جديدة عبر استغلال الاراضي الواسعة بين المحافظات من خلال مد الخدمات الاساسية وتوزيعها على الشرائح مع اعطاء دور للشركات والقطاع الخاص في بناء مجمعات واطئة الكلفة تتناسب مع امكانيات الفقراء وذوي الدخل المحدود”.واشارت الى ان” العشوائيات لايمكن حل وضعها الانساني الا من خلال بديل يتمثل بالمدن العراقية الجديدة التي توفر خدمات اساسية تليق بالمواطن وتعالج ملف معقد يعاني منه عشرات الالاف منذ سنين طويلة”.ويعاني العراق من ازمة سكن حادة في اغلب المحافظات ما ادى الى بروز العشوائيات خاصة في محيط المدن الكبيرة ومنها بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية: مشروع المدن العراقية الجديدة الحل الامثل للعشوائيات) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية: مشروع المدن العراقية الجديدة الحل الامثل للعشوائيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).